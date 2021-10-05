Подлодку «Магадан» примут в состав ВМФ России 12 октября
Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» войдет в состав Военно-Морского флота 12 октября, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
Торжественная церемония состоится на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. На субмарине поднимут Андреевский флаг.
Ранее сообщалось, что Госкомиссия приняла третью дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 «Магадан», построенную для Тихоокеанского флота.
В конце августа предприятие сообщило о завершении госиспытаний субмарины. 23 августа при участии президента РФ Владимира Путина на «Адмиралтейских верфях» были заложены пятый и шестой подводные корабли серии «Можайск» и «Якутск».
Российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» называют на Западе «Черными дырами» из-за акустической малошумности.
Предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника.
Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование.