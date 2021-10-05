ОПК Подлодку «Магадан» примут в состав ВМФ России 12 октября Андрей Аркадьев Дату приема подлодки в состав флота утвердил Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. © Фото: ОСК На фото - подлодка проекта 636.3 Читайте нас на: Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» войдет в состав Военно-Морского флота 12 октября, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Торжественная церемония состоится на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. На субмарине поднимут Андреевский флаг. Ранее сообщалось, что Госкомиссия приняла третью дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 «Магадан», построенную для Тихоокеанского флота. В конце августа предприятие сообщило о завершении госиспытаний субмарины. 23 августа при участии президента РФ Владимира Путина на «Адмиралтейских верфях» были заложены пятый и шестой подводные корабли серии «Можайск» и «Якутск». Российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» называют на Западе «Черными дырами» из-за акустической малошумности. Предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика