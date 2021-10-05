ОПК Госкомиссия приняла третью «Варшавянку» для Тихоокеанского флота Андрей Аркадьев «Магадан» – третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена 1 ноября 2019 года, спущена на воду 26 марта текущего года. © Фото: ОСК Читайте нас на: Госкомиссия приняла третью дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 «Магадан», построенную для Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей». В конце августа предприятие сообщило о завершении госиспытаний субмарины. 23 августа при участии президента РФ Владимира Путина на «Адмиралтейских верфях» были заложены пятый и шестой подводные корабли серии «Можайск» и «Якутск». Российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка» называют на Западе «Черными дырами» из-за акустической малошумности. Предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика