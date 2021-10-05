В стране и мире Коронавирус Собянин анонсировал внедрение массового ПЦР-тестирования в Москве Ян Брацкий По словам мэра Москвы, за минувшую неделю выявляемость COVID-19 выросла на 30 процентов. © Фото: Peter Kneffel, dpa, globallookpress Читайте нас на: Власти Москвы готовятся к постепенному внедрению массового ПЦР-тестирования через одну-две недели. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Между тем, отметил столичный градоначальник, ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве далека от пиковых значений, однако динамика остается сложной. За минувшую неделю выявляемость COVID-19 среди москвичей выросла на 30 процентов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика