Собянин анонсировал внедрение массового ПЦР-тестирования в Москве
По словам мэра Москвы, за минувшую неделю выявляемость COVID-19 выросла на 30 процентов.
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Власти Москвы готовятся к постепенному внедрению массового ПЦР-тестирования через одну-две недели. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Между тем, отметил столичный градоначальник, ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве далека от пиковых значений, однако динамика остается сложной. За минувшую неделю выявляемость COVID-19 среди москвичей выросла на 30 процентов.