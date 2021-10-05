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Путин заявил, что весь мир решает вопросы безопасности детей в Интернете

Анна Назайкина
15:28 05.10.2021
Российские школы должны пользоваться государственными информационными ресурсами, считает президент РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Проблема безопасности детей в Сети решается во всем мире, однако есть люди, которые ради собственной выгоды используют Интернет, что нередко приводит к трагическим последствиям для детских судеб. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками конкурса «Учитель года - 2021».

«Весь мир сейчас решает задачу обеспечения безопасности в Интернете для детей. Весь мир этим занят и озабочен. И мы не исключение... Мы знаем, к сожалению, о том, что всякие бессовестные люди, которые не думают ни о чем, кроме наживы, используют Интернет для извлечения прибыли по максимуму. И, извините за моветон, плевать они хотели на судьбы людей и детей. Поэтому здесь и доведение детей до суицида, здесь и детская порнография», - сказал глава государства.

Также, по мнению российского лидера, информационные ресурсы российских школ должны быть под государственным контролем.

«Что касается информационных ресурсов, я считаю, что школы наши должны пользоваться государственными информационными ресурсами. Это совсем не значит, что мы до минимума должны свести пространство свободы. Совсем нет», - заявил Путин.

Ранее президент РФ поддержал идею введения в школах должности советника директора по воспитанию. Путин добавил, что соответствующее решение уже принято и подобные специалисты в современных образовательных учреждениях обязательно появятся.

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