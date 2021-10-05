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Тренер Гагарина рассказал, с чем столкнется киноэкипаж в космосе

Анна Назайкина
14:58 05.10.2021
Картина «Вызов» станет первым художественным фильмом в истории кинематографа, снятым в космосе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Антон Шкаплеров, ВКонтакте
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Кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд  во время съемок фильма «Вызов» в космосе столкнутся с мощными перегрузками и невесомостью, которая может вызывать сильную тошноту. Об этом «Звезде» рассказал бывший преподаватель Центра подготовки космонавтов, близкий друг и тренер Юрия Гагарина, полковник ВВС в отставке Валентин Петров.

«Отношусь я настороженно, потому что такой ускоренной подготовки для полета не было никогда. С точки зрения исполнения этой акции для популяризации космоса - это хорошо, чтобы люди представили, что такое полет и сколько задействовано людей, чтобы совершить его», - заявил он.

По словам Петрова, Шипенко и Пересильд обязательно столкнутся прежде всего с испытанием своего организма на перегрузки: во время старта они будут относительно нормальными, а вот при посадке усилятся.

«Второй аспект - это действия в невесомости. Даже подготовленный человек несколько суток испытывает неудобства, как при морской болезни - его тошнит. Я всей душой искренне желаю им успеха. Если так говорить, то я считаю, что, слава богу, мы дожили, что летит не подготовленный космонавт, а просто здоровый человек», - рассказал тренер Гагарина.

Напомним, в основной экипаж вошли командир 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Антон Шкаплеров и участники космического полета кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Сегодня ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала с космодрома Байконур в 11.55 мск. Спустя несколько минут она достигнет околоземной орбиты и возьмет курс на Международную космическую станцию.

На орбитальной станции режиссер проведет часть съемок драмы «Вызов». Кинолента станет первым художественным фильмом в истории кинематографа, снятым в космосе. Планируется, что участники космической экспедиции проведут на станции 12 дней.

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