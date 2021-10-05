Трещины на дороге и поврежденные дома: опубликованы кадры последствия оползня в Сочи

«Звезда» публикует видео с места возникновения оползня в сочинском селе Сергей-Поле. На кадрах видно, что под ударом оказались близлежащие жилые дома. Сильные дожди вызвали оползень, в результате которого на дорогах образовались многокилометровые пробки, а также крупные трещины.

Сильные ливни продолжались в Сочи двое суток. Ранее сообщалось о том, что жителей Сергей-Поля эвакуировали из зоны схода оползня. Таким образом, 30 человек, десять из которых дети, были размещены в пансионате «АкваЛоо». Сообщалось, что восемь частных домов и дорога попали в зону оползня.

Сдвиг грунта случился ранним утром во вторник, 5 октября. На месте продолжают работать спасатели и сотрудники районной администрации.

Кроме того, по сообщениям синоптиков, дожди в Краснодарском крае, которые привели к подтоплениям и оползням в городе Сочи, продолжатся и во вторник.