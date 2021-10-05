Вооруженные силы России получили новую бронемашину «Напарник»

В Российскую армию поступил новый автомобиль «Напарник» для сопровождения военных колонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика «Ремдизель».

Бронемашина была принята на вооружение приказом главы российского военного ведомства Сергея Шойгу в сентябре текущего года. «Напарник» создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» с учетом требований и пожеланий Воздушно-десантных войск.

В июне сообщалось, что в текущем году в российские войска поступят первые 11 новейших бронеавтомобилей сопровождения.