Вооруженные силы России получили новую бронемашину «Напарник»
Защищенный автомобиль предназначен для сопровождения автоколонн, перевозящих спецтехнику, доставки личного состава и документации, а также размещения пункта управления.
© Фото: Минобороны России
В Российскую армию поступил новый автомобиль «Напарник» для сопровождения военных колонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика «Ремдизель».
Бронемашина была принята на вооружение приказом главы российского военного ведомства Сергея Шойгу в сентябре текущего года. «Напарник» создан на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» с учетом требований и пожеланий Воздушно-десантных войск.
В июне сообщалось, что в текущем году в российские войска поступят первые 11 новейших бронеавтомобилей сопровождения.