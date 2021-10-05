Армия Шойгу заявил, что замглавы Минобороны Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием в Госдуму Андрей Аркадьев Произведен ряд кадровых изменений по линии Военно-морского флота, добавил глава российского военного ведомства. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Замглавы российского военного ведомства Андрей Картаполов уволен с военной службы в связи с избранием депутатом Государственной думы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также указом президента РФ освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы начальник Главного штаба - первый заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Александр Витко, добавил Шойгу. Этим же указом назначены начальником Главного штаба - первым заместителем главнокомандующего ВМФ адмирал Александр Носатов, командующим Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина, заместителем начальника Генерального штаба контр-адмирал Владимир Воробьев, начальником штаба - первым заместителем командующего Северным флотом контр-адмирал Константин Кабанцов, начальником штаба - первым заместителем командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Пинчук, заместителем командующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов. Во время селекторного совещания в Минобороны Шойгу рассказал про успешные запуски гиперзвуковых ракет «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика