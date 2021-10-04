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СК опубликовал видео с задержанным экс-мэром Владивостока

Ян Брацкий
14:51 04.10.2021
По данным правоохранителей, за три последних года Олег Гуменюк получил в виде взяток более 19,5 миллиона рублей.
© Видео: sledcomprim, Instagram © Фото: sledcomprim, Instagram
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Опубликовано видео задержания бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, которого следственные органы подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

«По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей», - говорится в сообщении на официальном сайте СУ СКР по Приморскому краю.

В отношении бывшего градоначальника возбуждено уголовное дело. В настоящий момент проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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