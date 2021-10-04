В стране и мире СК опубликовал видео с задержанным экс-мэром Владивостока Ян Брацкий По данным правоохранителей, за три последних года Олег Гуменюк получил в виде взяток более 19,5 миллиона рублей. © Видео: sledcomprim, Instagram © Фото: sledcomprim, Instagram Читайте нас на: Опубликовано видео задержания бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, которого следственные органы подозревают в получении взяток в особо крупном размере. «По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей», - говорится в сообщении на официальном сайте СУ СКР по Приморскому краю. В отношении бывшего градоначальника возбуждено уголовное дело. В настоящий момент проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика