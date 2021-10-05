Министр финансов РФ Силуанов ушел на самоизоляцию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что министр финансов РФ Антон Силуанов ушел на самоизоляцию.

В слушаниях по бюджету в Совфеде Силуанов участвует по видеоконференцсвязи.

«Благодарим вас за участие, желаем как можно быстрее поправиться и выйти из режима изоляции», - сказала спикер министру.

В сентябре президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в его окружении. При этом в Кремле отметили, что сам российский лидер не болеет.

Со среды, 29 сентября, Владимир Путин фактически вышел из режима двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.