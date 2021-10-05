Врач рассказала, как гипертоникам пережить рекордно высокое атмосферное давление

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе со «Звездой» рассказала, как гипертоникам помочь своему организму в период повышенного атмосферного давления.

По словам специалиста, каждый человек, который страдает от гипертонии, скорее всего, осведомлен о своей проблеме и знает, какой препарат может ему помочь.

«Если это событие произошло, если головокружение, плохо себя чувствуешь, у каждого пациента есть своя “золотая” таблеточка. Надо ее принять. Полежать спокойно, выпить чайку, кому-то, если диабета нет, - сладкого», - посоветовала медик.

Врач объяснила, что, приняв необходимые меры, удастся улучшить микроциркуляцию, тонус сосудов.

При повышенном атмосферном давлении, отметила Лапа, у гипертоников может кружиться голова, могут быть заложены уши, так как происходит расширение сосудов, увеличение отека. Следует помочь своему организму, принять терапию, которая была ранее назначена доктором, и отдохнуть.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что во вторник, 5 октября, в Москве был установлен новый рекорд атмосферного давления. Атмосферное давление в городе, как прогнозируется, достигнет 766 миллиметров ртутного столба, что на 18-20 единиц выше нормы.