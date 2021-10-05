СМИ: в штаб-квартире WhatsApp работает только электронная почта

В штаб-квартире компании WhatsApp не работают никакие внутренние сервисы, кроме корпоративной почты и календарей. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на сотрудника сервиса.

«Сотрудник WhatsApp сообщил NBC News, что никакие внутренние службы в штаб-квартире компании не работают, кроме электронной почты и календарей», - говорится в сообщении на сайте канала.

Кроме того, по данным источника, во время сбоя оказались заблокированы некоторые помещения в здании компании. Так, ряд конференц-залов и переговорных открывается с помощью планшета, подключенного к Интернету и внутренним сервисам. Такие помещения оказались недоступны.

Массовый сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsАpр произошел в понедельник, 4 октября, во второй половине дня. Точные причины произошедшего пока неясны. Ранее сообщалось, что сотрудники Facebook не смогли оперативно оценить масштабы проблемы, так как не попали в свои офисы из-за неработающих пропусков.