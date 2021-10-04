СМИ: сотрудники Facebook не могут попасть в офисы из-за проблем с пропусками

Сотрудники компании Facebook не могут попасть в офисы и начать работу над сбоями в социальных сетях, так как их пропуски не работают. Об этом в Twitter сообщила журналист издания The New York Times Шира Френкель.

По ее словам, о проблеме с пропусками ей сообщил сотрудник Facebook.

«Сотрудники не могут войти в здание сегодня утром и начать оценку масштабов отключения, потому что их пропуски не работают», - написала она.

Массовый сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsАpр произошел в понедельник, 4 октября, во второй половине дня. Точные причины произошедшего пока неясны. Ранее сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг потерял более шести миллиардов долларов из-за сбоев.