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Эксперт оценил вероятность кибератаки на сервера компании Facebook

Анна Касаткина
00:03 05.10.2021
По словам специалиста, работа социальных сетей, скорее всего, будет восстановлена к утру.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сбои в социальных сетях Facebook, Instagram и WhatsApp связаны с большей вероятностью с халатностью кого-то из сотрудников, нежели с кибератакой. Такую точку зрения в разговоре со «Звездой» выразил главный специалист отдела аудита информационной безопасности Владимир Макаров.

«Уже появилась информация предварительная о том, что из корневых таблиц записи DNS пропали как раз записи Facebook и Instagram. Там очень серьезные системы защиты, особенно у компаний, которые обеспечивают именно функционирование корневых DNS-серверов, и доступ к удалению этих записей есть только у сотрудников непосредственно компании Facebook. То есть даже сотрудники сами, те, кто обслуживают эти сервера, они не могут этого сделать. Здесь, скорее всего, речь идет не о какой-то спланированной кибератаке, а о халатности кого-то из сотрудников Facebook», - пояснил он.

По словам собеседника, вероятнее всего, к утру работа социальных сетей будет восстановлена.

«У таких масштабных систем у них всегда есть какие-то дублирующие сервисы. Скорее всего, сотрудники, которые обслуживают корневые DNS, уже делают все возможное, чтобы восстановить функционирование сегментов сети», - уточнил Макаров.

Массовый сбой в работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsАpр произошел в понедельник, 4 октября, во второй половине дня. Точные причины произошедшего пока неясны. Ранее сообщалось, что сотрудники Facebook не смогли оперативно оценить масштабы проблемы, так как не попали в свои офисы из-за неработающих пропусков.

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