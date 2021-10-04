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ФСБ сообщила о разгроме ячейки террористов в Москве

Виктория Ивашечкина
09:52 04.10.2021
У задержанных изъяли запрещенные пропагандистские материалы.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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В ФСБ РФ сообщили, что в Москве была разгромлена ячейка террористов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, задержаны восемь человек.

«В Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации, задержано два главаря и шесть ее активных участников», - говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что исламисты вели «антиконституционную деятельность», основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества.

Также сообщается, что у задержанных изъяли запрещенные пропагандистские материалы. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. 

В сентябре текущего года сотрудники ФСБ арестовали в Москве двух главарей и пятерых членов ячейки «Хизб ут-Тахрир»*. Они преследовались в рамках уголовного дела об организации деятельности своей ячейки и участии в ней.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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