ФСБ арестовала в Москве главарей и членов ячейки «Хизб ут-Тахрир»*

Сотрудники ФСБ арестовали в Москве двух главарей и пятерых членов ячейки «Хизб ут-Тахрир»*. Они преследовались в рамках уголовного дела об организации деятельности своей ячейки и участии в ней.

«Решением столичного суда все они заключены под стражу», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По имеющейся информации, в ячейку входили семь человек, среди которых были граждане России, Таджикистана и Киргизии.

«По адресам родственников задержанных и в местах их фактического проживания проведены обыски, изъяты средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, имеющие значение для следствия, а также запрещенный в РФ пропагандистский материал», - резюмировал источник ТАСС.

Судить задержанных будут по статье 205.5 Уголовного кодекса России («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»), наказание по которой составляет от 10 до 20 лет лишения свободы.

* «Хизб ут-Тахрир» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.