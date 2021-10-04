Мясников раскрыл последствия пониженного гемоглобина

Низкий уровень гемоглобина может спровоцировать выпадение волос или повышенную утомляемость. Проблемы с недостатком железосодержащего белка могут возникать по нескольким причинам, рассказал популярный врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, пониженный гемоглобин может быть связан с кровопотерей, происходящей во время обильных менструаций у женщин, а также кровотечений в желудочно-кишечном тракте из-за язвенного колита, болезни Крона или полипов.

Помимо этого, организм может страдать от дефицита железа, недополучая его в необходимых количествах. Нередко подобная проблема возникает, например, у веганов, отметил врач в эфире передачи «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1».

Ранее он развеял миф, что сон на левом боку повышает риск возникновения заболеваний сердца. Мясников отметил, что каждый человек может спать так, как ему удобно, поскольку к кардиологическим нарушениям приводит неправильное питание, повышенный холестерин, недостаток сна, лишний вес и курение.