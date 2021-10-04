СК раскрыл подробности дела бывшего мэра Владивостока

В отношении бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

По данным правоохранителей, в период с 2019 по 2021 годы бывший градоначальник регулярно получал взятки от руководителей МУПВ «Некрополь», которым оказывал покровительство в сфере похоронных услуг. В общей сложности за это время Гуменюку было передано порядка 19,5 млн рублей.

В настоящий момент проводятся следственные действия. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.