В Минобороны назвали количество российских спутников на орбите

Начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова (ГИКЦ) полковник Роман Винокуров в интервью «Красной звезде» рассказал, что на сегодняшний день российская орбитальная группировка включает в себя более 160 космических аппаратов. При этом, по его словам, около 70% находится на управлении ГИКЦ.

«Орбитальную группировку составляют космические аппараты связи, навигации, топогеодезического и метеорологического назначения, дистанционного зондирования Земли и мониторинга состояния на её поверхности, научного и социально-экономического назначения», - подчеркнул Винокуров.

По его словам, российские спутники функционируют на высотах от 200 до 40 000 километров в зависимости от предназначения и решаемых задач.

«Для управления каждым типом космического аппарата в Главном центре успешно применяются свыше 80 типов радиотехнических средств различного назначения», - уточнил Роман Винокуров.

Сегодня на управление Центра поступают новые космические аппараты. По словам Винокурова, активно внедряются современная элементная база и универсальные спутниковые платформы.

«Каждый день в воинских частях и подразделениях Главного центра на круглосуточное дежурство заступает порядка тысячи военнослужащих и гражданского персонала, проводится свыше 1500 сеансов управления орбитальной группировкой космических аппаратов», - подытожил начальник штаба Главного испытательного космического центра имени Титова.

В понедельник, 4 октября, космические войска отмечают свой 64-й день рождения. В этот день в 1957 году с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли.

Ранее Минобороны РФ опубликовало праздничный видеоролик ко Дню космических войск. На кадрах можно увидеть работу воинских частей в режиме реального времени.