Космос на связи: как устроена работа на уникальных объектах российских космических войск

Их поле боя - там, где сияют звезды. Четвертого октября космические войска отмечают свой 64-й день рождения и ровно два десятка лет, как они являются отдельным родом войск. На уникальных объектах войск побывали корреспонденты «Звезды».

На мониторах Центра дальней космической связи - вся российская орбитальная группировка. Космос постоянно на связи. За небом следит «ромашка» - так диспетчеры прозвали антенну для связи со спутником. Сеанс радиосвязи происходит в одностороннем порядке: лишь отражается сигнал, который из центра в Евпатории мгновенно попадет в главный космический центр.

При запуске первого искусственного спутника земли десятки центров по всей стране видели его и сопровождали, провожали и встречали из-за горизонта. С этого началась космонавтика, в том числе и военная. Историческая дата - 4 октября - памятный День космических войск.

Есть такой адрес на поверхности Плутона, как сейчас бы сказали - площадь «Спутник-1». Вернее, равнина. В честь того аппарата, что впервые был выведен на земную орбиту.

Чтобы разглядеть первый спутник, нужна была большая антенна, такая как РТ-70 - уникальный радиотелескоп в Крыму. От его чувствительных локаторов не ускользнет предмет размером со спичку на удалении нескольких десятков тысяч километров. После воссоединения Крыма с Россией начался длительный процесс модернизации. К 2023 году телескоп вернется в строй.

Когда спутник летит в космос, он движется всегда в одном направлении - на восток. Виток за витком он облетает землю. При заходе на второй виток его встречает его именно евпаторийский комплекс - самый западный в России. Получается все, что летит с Запада, первыми обнаруживают именно в Крыму. На семь минут раньше, чем где-либо. Бесценный запас времени для принятия решений при управлении космическими аппаратами.

«Мы единственные и первые выходим на связь на втором витке после старта ракеты. Мы принимаем сигнал с космического аппарата и передаем в ГИЦ важную информацию о состоянии бортовой аппаратуры, о параметрах орбиты, что очень важно именно на этапе выведения космического аппарата на заданную орбиту», - поясняет начальник отдельного командно-измерительного комплекса центра Олег Быков.

Есть на орбите и спутники особого назначения - это группировка аппаратов, отвечающих за раннее обнаружение запусков ракет. Гигантские антенны в Московской области - российское всевидящее око в космосе. Они связаны со спутниками, которые неусыпно следят за ракетными базами и подводными лодками в океанах, откуда могут произойти пуски ракет.

Они ведут глобальный контроль не только всей поверхности земного шара, но и обеспечивают мониторинг космической обстановки рядом с планетой. Космические войска увидят и предотвратят любую опасность и с земли, и из космоса. Видеть и сканировать пространство в 40 тысячах километров от земли для них - не проблема. Сейчас завершается формирование единой космической системы, благодаря которой на земле больше не останется слепых пятен.