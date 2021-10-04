Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Космос на связи: как устроена работа на уникальных объектах российских космических войск

Виктория Косогляденко
Алексей Кошкин
06:40 04.10.2021
Космические войска 4 октября отмечают свой 64-й день рождения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Их поле боя - там, где сияют звезды. Четвертого октября космические войска отмечают свой 64-й день рождения и ровно два десятка лет, как они являются отдельным родом войск. На уникальных объектах войск побывали корреспонденты «Звезды».

На мониторах Центра дальней космической связи - вся российская орбитальная группировка. Космос постоянно на связи. За небом следит «ромашка» - так диспетчеры прозвали антенну для связи со спутником. Сеанс радиосвязи происходит в одностороннем порядке: лишь отражается сигнал, который из центра в Евпатории мгновенно попадет в главный космический центр.

При запуске первого искусственного спутника земли десятки центров по всей стране видели его и сопровождали, провожали и встречали из-за горизонта. С этого началась космонавтика, в том числе и военная. Историческая дата - 4 октября - памятный День космических войск.

Есть такой адрес на поверхности Плутона, как сейчас бы сказали - площадь «Спутник-1». Вернее, равнина. В честь того аппарата, что впервые был выведен на земную орбиту.

Чтобы разглядеть первый спутник, нужна была большая антенна, такая как РТ-70 - уникальный радиотелескоп в Крыму. От его чувствительных локаторов не ускользнет предмет размером со спичку на удалении нескольких десятков тысяч километров. После воссоединения Крыма с Россией начался длительный процесс модернизации. К 2023 году телескоп вернется в строй.

Когда спутник летит в космос, он движется всегда в одном направлении - на восток. Виток за витком он облетает землю. При заходе на второй виток его встречает его именно евпаторийский комплекс - самый западный в России. Получается все, что летит с Запада, первыми обнаруживают именно в Крыму. На семь минут раньше, чем где-либо. Бесценный запас времени для принятия решений при управлении космическими аппаратами.

«Мы единственные и первые выходим на связь на втором витке после старта ракеты. Мы принимаем сигнал с космического аппарата и передаем в ГИЦ важную информацию о состоянии бортовой аппаратуры, о параметрах орбиты, что очень важно именно на этапе выведения космического аппарата на заданную орбиту», - поясняет начальник отдельного командно-измерительного комплекса центра Олег Быков.

Есть на орбите и спутники особого назначения - это группировка аппаратов, отвечающих за раннее обнаружение запусков ракет. Гигантские антенны в Московской области - российское всевидящее око в космосе. Они связаны со спутниками, которые неусыпно следят за ракетными базами и подводными лодками в океанах, откуда могут произойти пуски ракет.

Они ведут глобальный контроль не только всей поверхности земного шара, но и обеспечивают мониторинг космической обстановки рядом с планетой. Космические войска увидят и предотвратят любую опасность и с земли, и из космоса. Видеть и сканировать пространство в 40 тысячах километров от земли для них - не проблема. Сейчас завершается формирование единой космической системы, благодаря которой на земле больше не останется слепых пятен.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:02 В стране и мире
Видео
Сторонники Саакашвили собирают митинг в поддержку политика в Грузии
06:30 Армия
Видео
Более десяти тысяч военнослужащих: в шести регионах началась контрольная проверка войск ЦВО
06:20 В стране и мире
Автобус с пассажирами опрокинулся под Красноярском
02:53 Армия
Видео
«Стрижи» показали высший пилотаж на юбилее военно-воздушной академии в Челябинске
00:19 Армия
В России создадут 12 комплексов для обнаружения космических объектов
Популярное
Журналисты рассказали о предполагаемых офшорных схемах Зеленского
Видео
Опубликовано новое видео с места крушения вертолета в Подмосковье
Видео
Найден дом, в котором скрывался Саакашвили до задержания полицией Грузии
Видео
МВД РФ опубликовало кадры задержания подозреваемого в убийстве студенток в Гае
В Китае предупредили о появлении нового «вируса X» в будущем
Видео
Ученые впервые сняли видео из центра урагана
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.