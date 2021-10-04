Путин присвоил 11 деятелям культуры звание заслуженного артиста РФ
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист Российской Федерации» 11 деятелям культуры. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, среди награжденных - вокалист Московского государственного академического театра оперы Петр Борисенко, балерина Самарского театра оперы и балета Ксения Овичнникова, актрисы Татьяна Майст и Людмила Розанова, руководитель ансамбля «Россия» имени Зыкиной Дмитрий Дмитриенко.
Артисту Ярославского государственного театра юного зрителя имени Розова Ивану Баранову, артистке Московского театра «Школа современной пьесы» Татьяне Бегаловой также было присвоено высокое звание.
Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Андрею Мерзликину.
В 1993 году он принял на себя командование бойцами, оборонявшими 12-ю заставу Московского погранотряда в Таджикистане при нападении 250 афганских боевиков.