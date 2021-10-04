Путин присвоил 11 деятелям культуры звание заслуженного артиста РФ

В 1993 году он принял на себя командование бойцами, оборонявшими 12-ю заставу Московского погранотряда в Таджикистане при нападении 250 афганских боевиков.

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