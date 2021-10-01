Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Андрею Мерзликину
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Андрею Мерзликину.
Указ главы государства от 1 октября 2021 года опубликован на интернет-портале правовой информации.
В июле 1993 года Мерзликин принял на себя командование бойцами, оборонявшими 12-ю заставу Московского погранотряда в Таджикистане при нападении 250 афганских боевиков. В неравном бою погибло больше половины защитников заставы, выжили только 18 человек.