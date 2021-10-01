В стране и мире Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Андрею Мерзликину Андрей Аркадьев Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Герою России Андрею Мерзликину. Указ главы государства от 1 октября 2021 года опубликован на интернет-портале правовой информации. В июле 1993 года Мерзликин принял на себя командование бойцами, оборонявшими 12-ю заставу Московского погранотряда в Таджикистане при нападении 250 афганских боевиков. В неравном бою погибло больше половины защитников заставы, выжили только 18 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика