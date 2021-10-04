Сторонники Саакашвили собирают митинг в поддержку политика в Грузии

В Грузии сторонники экс-президента страны Михаила Саакашвили собирают митинг в его поддержку. В соцсетях звучат призывы прийти на акцию. Между тем, премьер-министр Грузии уже заявил, что политик будет полностью отбывать свой срок за решеткой.

Сейчас грузино-украинский политик находится в тюрьме города Рустави, недалеко от Тбилиси. Михаил Саакашвили в Грузии был заочно обвинен по двум уголовным делам - об убийстве местного банкира и избиении депутата. Политик был приговорен, соответственно, к трем и шести годам тюрьмы. При этом Саакашвили уехал на Украину, где занимал высокие должности, пока не поссорился с украинским экс-президентом Петром Порошенко.

Напомним, Саакашвили задержали 1 октября в Батуми. Политик нелегально пересек границу - в вентиляционной кабине трейлера. В Грузию Саакашвили прибыл накануне муниципальных выборов. Оппозиционная партия «Единое национальное движение», которая всегда поддерживала Саакашвили, получила в местных органах власти 30 % мандатов. Сам он, как говорят его сторонники, был в восторге от такого результата.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен лично заняться вопросом возвращения в страну Михаила Саакашвили, задержанного в Грузии.

По словам главы государства, Саакашвили является гражданином Украины и он подключит все ведомства и инстанции для возвращения политика.