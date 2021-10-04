Более 3 тыс баррелей нефти попало в Тихий океан на территории США

Из-за утечки на нефтепроводе в американском штате Калифорния в Тихий океан попало более трех тысяч баррелей нефти. Об этом сообщает телеканал CNN.

Известно, что длина нефтяного пятна в настоящий момент составляет порядка 12 км. Разлив до сих пор не локализован.

По данным CNN, техногенный инцидент связан с утечкой на нефтепроводе компании Amplify Energy в районе округа Орендж на юге Калифорнии. Ранее он уже оказывал влияние на местную фауну.

«Мы начали находить мертвых птиц и рыб на побережье», — рассказала представитель округа Кэтрин Фоули.

Мэр города Хантингтон-Бич Ким Карр заявила, что подобный разлив нефти равнозначен экологической катастрофе. По ее словам, в результате утечки 477 тысяч литров нефти из подводного нефтепровода образовалось нефтяное пятно площадью примерно 34 кв км. Карр отметила, что «часть береговой линии теперь покрыта нефтью».