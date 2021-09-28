В порту Темрюка произошел разлив нефтепродуктов
В Росприроднадзоре напомнили, что совсем недавно нефтяную пленку также обнаружили возле строящихся причалов в другом близлежащем порту.
© Фото: _svetlana__radionova_ Instagram
Разлив нефтепродуктов зафиксирован в порту Темрюка, где произошла утечка топлива с судна «Леди Лейла». Об этом сообщила на своей странице в Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Снова разлив нефтепродуктов в порту. Утечка произошла с судна "Леди Лейла" в Темрюке», - написала она.
В ведомстве напомнили, что это уже не первый подобный случай и недавно нефтяная пленка была также обнаружена возле строящихся причалов соседнего порта.
В Росприроднадзоре отметили, что такую «закономерность» нужно исключить из практики, а виновные в утечках будут обязательно привлечены к ответственности.