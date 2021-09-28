В порту Темрюка произошел разлив нефтепродуктов

Разлив нефтепродуктов зафиксирован в порту Темрюка, где произошла утечка топлива с судна «Леди Лейла». Об этом сообщила на своей странице в Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Снова разлив нефтепродуктов в порту. Утечка произошла с судна "Леди Лейла" в Темрюке», - написала она.

В ведомстве напомнили, что это уже не первый подобный случай и недавно нефтяная пленка была также обнаружена возле строящихся причалов соседнего порта.

В Росприроднадзоре отметили, что такую «закономерность» нужно исключить из практики, а виновные в утечках будут обязательно привлечены к ответственности.