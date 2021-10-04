Минобороны передало Амурской области плавающие транспортеры для борьбы с паводками

Министерством обороны РФ переданы шесть плавающих транспортеров (ПТС) для борьбы с паводками, тушения пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий в Приамурье. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Передача ПТС представителям одной из пожарных частей Амурской области состоялась в Хабаровске на территории одного из ремонтных заводов, где проходит обслуживание военной техники. Техника прошла проверку и техническое обслуживание», – отметили в ведомстве.

Сообщается, что гусеничные плавающие транспортеры будут использовать для транспортировки людей, техники и грузов в условиях ЧС. Техника неплохо зарекомендовали себя во время работ в условиях паводков.

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