Минобороны РФ передало Южной Осетии военное имущество на День республики
Представители российского военного ведомства приняли участие в праздновании Дня республики в Южной Осетии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министерство обороны передало Вооруженным силам Южной Осетии военное имущество. Церемонию провели в ходе праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики.
Делегацию российской стороны возглавил командир 4-й гвардейской военной базы. Югоосетинской стороне переданы несколько инженерных машин, а также комплексы для обеспечения беспроводной связи.