Автобус с пассажирами опрокинулся под Красноярском

На участке трассы «Енисей» неподалеку от Дивногорска в Красноярском крае опрокинулся рейсовый автобус. В результате происшествия пострадали пять человек, сообщает краевой главк МВД.

По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне поздним вечером. Автобус с пассажирами следовал по маршруту «Ермаковское-Красноярск».

«Под Дивногорском на 66 километре трассы Р-257 "Енисей" водитель автобуса "Неоплан", двигаясь в направлении краевого центра, допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием на левую сторону. Во время аварии в маршрутном транспортном средстве находилось 38 человек, по предварительной информации, получили травмы 5 человек», - сообщили в ведомстве.

Причину аварии в МВД не уточнили. В течение дня в воскресенье на территории Красноярска периодически шел дождь, переходящий в снег, температура снижалась до 0 градусов. В социальных сетях местные водители писали, что на междугородних трассах вечером образовался гололед.