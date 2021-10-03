Опубликовано видео последствий ДТП с автобусом под Хабаровском

На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре произошла авария, в результате которой автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. Региональный следственный комитет публикует видео с места ДТП, в ведомстве также начнут процессуальную проверку по факту произошедшего.

«Следственным отделом по Нанайскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Позднее в региональном Минздраве журналистам сообщили о госпитализации девяти пострадавших человек в краевую больницу. Среди них - пятилетний ребенок. Также на амбулаторное лечение, сообщает министерство, отправили еще троих пострадавших.

Ранее на дороге в Волгоградской области микроавтобус столкнулся с автомобилем. По данным МВД, в микроавтобусе находились дети-воспитанники спортивной школы.