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Опубликовано видео последствий ДТП с автобусом под Хабаровском

Елизавета Потейчук
06:37 03.10.2021
Региональный СК опубликовал видео с места аварии с участием автобуса. Девятерых пострадавших доставили в больницу.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре произошла авария, в результате которой автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. Региональный следственный комитет публикует видео с места ДТП, в ведомстве также начнут процессуальную проверку по факту произошедшего.

«Следственным отделом по Нанайскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Позднее в региональном Минздраве журналистам сообщили о госпитализации девяти пострадавших человек в краевую больницу. Среди них - пятилетний ребенок. Также на амбулаторное лечение, сообщает министерство, отправили еще троих пострадавших.

Ранее на дороге в Волгоградской области микроавтобус столкнулся с автомобилем. По данным МВД, в микроавтобусе находились дети-воспитанники спортивной школы.

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