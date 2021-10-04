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Минобороны России опубликовало видеоролик ко Дню космических войск

Анна Касаткина
01:33 04.10.2021
День космических войск отмечается ежегодно 4 октября - в дату запуска первого искусственного Земли с космодрома Байконур.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России опубликовало праздничный видеоролик ко Дню космических войск. На кадрах можно увидеть работу воинских частей в режиме реального времени.

Праздник отмечается ежегодно 4 октября - с космодрома Байконур в 1957 году в этот день был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. Подготовку, запуск и управление первым спутником в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск. 

Сегодня военнослужащие и гражданский персонал космических войск, которые входят в состав Воздушно-космических сил России, наблюдают за объектами в космосе и выявляют возможные угрозы, обеспечивают высшие звенья управления информацией о стартах баллистических ракет и возможном ракетном нападении, выполняют запуск космических аппаратов, управляют спутниковыми системами военного и гражданского назначения.

Как отметили в ведомстве, в войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов вооружения, военной и специальной техники.

Ранее в Минобороны рассказали о планах до 2025 года запустить 12 новых комплексов для контроля космических объектов.

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