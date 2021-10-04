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В Японии нашли вызывающий лихорадку новый вирус

Роман Захаров
20:04 04.10.2021
У инфицированных, помимо лихорадки, наблюдается снижение количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови.
В Японии нашли вызывающий лихорадку новый вирус
© Фото: pixabay
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Ученые из Японии обнаружили новый вирус Йезо, передающийся через укусы клещей и вызывающий у человека острую лихорадку. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Nature Communications.

По информации издания, в период с 2014 по 2020 годы этой инфекцией заразились семь человек. У заболевших наблюдалась лихорадка, также у них снижалось количество тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

Сейчас специалисты сделали генетический анализ вируса и выяснили, что это абсолютно новый патоген Orthonairovirus. К нему также относится вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.

«Ни один из тех случаев, которые мы знаем, не привел к смертельному исходу, однако вполне вероятно, что болезнь может быть обнаружена и за пределами Хоккайдо, в связи с этим нам нужно срочно расследовать ее распространение», - приводит журнал слова руководителя исследования Кейта Мацуно.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, комментируя в беседе со «Звездой» новость о появлении новой пандемии в будущем из-за «вируса X», заявил, что появление новых опасных для человека вирусов не только возможно, но и неизбежно

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