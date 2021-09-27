Посол РФ в ФРГ выразил надежду, что политическая ситуация в Германии не повлияет на «Северный поток-2»

Россия ожидает, что политическая конъюнктура Германии не окажет влияния на эксплуатацию трубопровода «Северный поток - 2». Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, отвечая про ожидания от будущего правительства европейского государства, передает ТАСС.

«Что касается „Северного потока - 2“, то ожидание здесь одно: заключенные договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры. Исходим из того, что ответственность, связанная с работой в составе нового правительства, побудит политических деятелей, пытающихся сегодня дискредитировать проект, отказаться от предвыборной риторики в пользу серьезной работы на благо страны, энергобезопасности Европы в целом», - подчеркнул Нечаев.

Дипломат отметил, что Германии не обойтись без переходного сырья в условиях «энергетического разворота».

«Абсолютному большинству германских политиков очевидно: в условиях „энергетического разворота“, отказа от атомной энергетики и угледобычи стране не обойтись без газа как „переходного сырья“», - отметил посол РФ.

Также Нечаев подчеркнул, что сотрудничество России и ФРГ в энергетической сфере - «исключительно успешный проект», доказывающий эффективность на протяжении десятилетий.