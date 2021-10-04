Армия Московский регион отправит осенью на военную службу свыше 10 тысяч человек Андрей Аркадьев Осенняя призывная кампания началась в России 1 октября, она завершится 31 декабря. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военкоматы Москвы и Подмосковья поставят в армию свыше десяти тысяч молодых солдат в ходе осеннего призыва, который стартовал 1 октября. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, уже составлены графики работы призывных комиссий с учетом ограничения приема призывников в связи с пандемией COVID-19. На сборных пунктах и в военкоматах имеются термометры для измерения температуры тела, бактерицидные облучатели, тест-системы, маски и средства дезинфекции. Помещения призывных комиссий постоянно проветриваются, там проводится санитарная уборка и обработка дезинфицирующими средствами. Автомобили, в которых перевозят будущих защитников Отечества на призывные и сборные пункты, также дезинфицируют. Осенняя призывная кампания началась в России 1 октября, она завершится 31 декабря. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика