В Раде предложили обложить Зеленского санкциями из-за «Досье Пандоры»

Против президента Украины Владимира Зеленского могут быть введены санкции в связи с опубликованным ранее «Досье Пандоры». С такой инициативой выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно проверки информации расследования "Офшор 95" и введения санкций против Владимира Зеленского», - написал Гончаренко в своем Twitter-аккаунте.

Авторами вышеупомянутого досье стали сотрудники Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которые накануне опубликовали данные об офшорных счетах ряда мировых политиков.

В досье фигурирует и личность президента Украины Зеленского, который, согласно данным ICIJ, может быть причастен к переводам 40 миллионов долларов от принадлежащих олигарху Игорю Коломойскому структур.