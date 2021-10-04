В Раде предложили обложить Зеленского санкциями из-за «Досье Пандоры»
Против президента Украины Владимира Зеленского могут быть введены санкции в связи с опубликованным ранее «Досье Пандоры». С такой инициативой выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно проверки информации расследования "Офшор 95" и введения санкций против Владимира Зеленского», - написал Гончаренко в своем Twitter-аккаунте.
Авторами вышеупомянутого досье стали сотрудники Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которые накануне опубликовали данные об офшорных счетах ряда мировых политиков.
В досье фигурирует и личность президента Украины Зеленского, который, согласно данным ICIJ, может быть причастен к переводам 40 миллионов долларов от принадлежащих олигарху Игорю Коломойскому структур.