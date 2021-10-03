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Журналисты рассказали о предполагаемых офшорных схемах Зеленского

Анна Касаткина
23:39 03.10.2021
Данные о якобы участии Зеленского в офшорных компаниях содержатся в так называемом «Досье Пандоры».
Журналисты рассказали о предполагаемых офшорных схемах Зеленского
© Фото: Serg Glovny ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Украинский президент Владимир Зеленский и его партнеры якобы владели сетью офшорных компаний, связанных с их бизнесом и базирующихся на Британских Виргинских островах, Кипре и Белизе. Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на «Досье Пандоры».

Как утверждается в документах, Зеленский и его партнеры по студии «Квартал 95» имели офшоры как минимум с 2012 года, когда их компания начала регулярно выпускать контент для телеканалов, принадлежавших олигарху Игорю Коломойскому.

Сообщается также, что деловые партнеры Зеленского якобы использовали две офшорные компании для покупки дорогой недвижимости в Лондоне.

Ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал выдержки примерно из 11,9 миллионов документов с данными мировых политиков, счета которых предположительно находятся в зарубежных банках. ICIJ каким-то образом получил «2,94 терабайта конфиденциальной информации» от 14 компаний, работающих на них и специализирующихся на данных по офшорам, досье получило название Pandora Papers («Досье Пандоры»). Утверждалось, что в расследовании приняли участие более 600 журналистов из 117 стран.

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