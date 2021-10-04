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Путин назначал врио губернатора Тамбовской области

Анна Назайкина
17:10 04.10.2021
Должность займет бывший заместитель главы Минстроя Максим Егоров.
Путин назначал врио губернатора Тамбовской области
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области. Текст указа главы государства был опубликован на сайте Кремля.

Пост главы региона Александра Никитина, которого президент РФ освободил от занимаемой должности, займет бывший заместитель главы Министерства строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

«Назначить Егорова Максима Борисовича временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области до вступления в должность лица, избранного главой администраций Тамбовской области», - говорится в тексте указа.

Ранее российский лидер предложил депутату Александру Авдееву пост врио губернатора Владимирской области. Парламентарий согласился. Путин отмечал, что на каждом из участков, где работал Авдеев, он продемонстрировал высокую степень эффективности.

В Центризбиркоме сообщали, что выборы новых глав регионов запланированы на сентябрь 2022 года, как это предусмотрено законом.

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