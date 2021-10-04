В стране и мире Путин предложил депутату Авдееву пост врио губернатора Владимирской области Ян Брацкий Ранее Александр Авдеев занимал должность мэра Обнинска и пост вице-губернатора Калужской области. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил депутату Александру Авдееву пост врио губернатора Владимирской области. Парламентарий согласился. «Принять отставку губернатора Владимирской области Сипягина В.В. по собственному желанию. Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Владимирской области», - говорится на сайте Кремля. Возглавить регион официально Авдеев сможет в Единый день голосования 11 сентября 2022 года. До этого он будет находиться в кресле руководителя как временно исполняющий обязанности. Авдеев - опытный управленец. Ранее он работал мэром Обнинска, затем занимал пост вице-губернатора Калужской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика