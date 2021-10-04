Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин предложил депутату Авдееву пост врио губернатора Владимирской области

Ян Брацкий
16:20 04.10.2021
Ранее Александр Авдеев занимал должность мэра Обнинска и пост вице-губернатора Калужской области.
Путин предложил депутату Авдееву пост врио губернатора Владимирской области
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил депутату Александру Авдееву пост врио губернатора Владимирской области. Парламентарий согласился.

«Принять отставку губернатора Владимирской области Сипягина В.В. по собственному желанию. Назначить Авдеева Александра Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Владимирской области», - говорится на сайте Кремля.

Возглавить регион официально Авдеев сможет в Единый день голосования 11 сентября 2022 года. До этого он будет находиться в кресле руководителя как временно исполняющий обязанности. Авдеев - опытный управленец. Ранее он работал мэром Обнинска, затем занимал пост вице-губернатора Калужской области.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:25 В стране и мире
Путин установил в России День отца
16:12 В стране и мире
Видео
Толпа сторонников Саакашвили собралась у стен тюрьмы
15:41 В стране и мире
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии новых ограничений на проведение массовых мероприятий в РФ
13:45 В стране и мире
В Кремле оценили возможность возвращения к переговорам с Киевом по газу
10:30 В стране и мире
Видео
ФСБ показала кадры задержания террористов «Хизб ут-Тахрир»* в Москве
Популярное
Видео
Подозреваемый в тройном убийстве в Гае пытался скрыться в детском саду
СМИ сообщили об ухудшении состояния больной коронавирусом Гузеевой
Видео
Опубликованы кадры пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки
Мясников раскрыл последствия пониженного гемоглобина
Видео
Опубликовано новое видео с места крушения вертолета в Подмосковье
Видео
Найден дом, в котором скрывался Саакашвили до задержания полицией Грузии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.