СМИ: КНДР восстановит все каналы связи с Южной Кореей

Все каналы связи между Кореей и КНДР будут восстановлены в понедельник, 4 октября. Об этом сообщает агентство Ренхап.

Предполагается, что это произойдет в 9 утра по местному времени (3:00 по московскому времени). Ранее СМИ уже сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности восстановить все межкорейские каналы связи. По мнению руководителя страны, это должно помочь в установлении мира на полуострове.

Ранее в КНДР заявили об испытании зенитной ракеты нового типа. Запуск организовали для проверки практичности ракеты и оценки ее боевых характеристик. Кроме того, на днях в Северной Корее сообщили о проведении первого испытательного пуска сверхзвуковой ракеты типа «Хвасон-8».