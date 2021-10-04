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В отношении теннисиста Зверева начали проверку из-за обвинений в домашнем насилии

Ян Брацкий
15:42 04.10.2021
В АТР заявили, что теннисист категорически отвергает все обвинения и не возражает против проведения всестороннего расследования.
В отношении теннисиста Зверева начали проверку из-за обвинений в домашнем насилии
© Фото: Paul Zimmer, globallookpress
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) инициировала расследование в отношении чемпиона ОИ Александра Зверева, которого подозревают в домашнем насилии. О рукоприкладстве со стороны Александра ранее сообщила его экс-возлюбленная Ольга Шарыпова. Она обвинила его в избиении во время турнира в Шанхае осенью 2019 года.

«Против Александра Зверева выдвинули серьезные обвинения, мы обязаны их рассмотреть. Надеемся, что расследование позволит установить факты, на основе которых мы определимся с дальнейшими действиями. Зверев не против проведения расследования, все обвинения он отрицает», - говорится в сообщении пресс-службы АТР.

Александр Зверев выступает за Германию и занимает четвертое место в рейтинге АТР. В минувшем августе Зверев оказался сильнее россиянина Карена Хачанова в олимпийском финале Игр в Токио и завоевал золотую медаль турнира.

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