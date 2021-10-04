В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии новых ограничений на проведение массовых мероприятий в РФ

Дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в России не вводились. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день решения о проведении массовых мероприятий принимают главы регионов, исходя из эпидемиологической ситуации на местах.

«В настоящее время решение о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (порядок определен постановлением главного государственного санитарного врача России от 7 июля 2021 года №18). Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», - объяснили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при соблюдении каких условий в РФ допускается проведение массовых мероприятий.