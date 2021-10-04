В Роспотребнадзоре объяснили, при каких условиях разрешены массовые мероприятия

В России из-за пандемии коронавируса отменили массовые мероприятия. Соответствующее заявление сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом чиновница назвала условие, при котором проведение массовых мероприятий внутри страны становится возможным.

«По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», - сказала Попова во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Глава ведомства подчеркнула, что на сегодняшний день в стране нет ни одного субъекта, где разрешено проводить мероприятия с участием более 3 000 человек.

«И от тысячи до трех тысяч - всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», - уточнила Анна Попова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о тревожной ситуации с COVID-19 в столице. При этом он отметил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе.