СМИ: Головин пропустит оба матча сборной России в октябре

Из-за травмы полузащитник французского клуба «Монако» и российской сборной Александр Головин не сможет принять участие в двух матчах октября в рамках отборочного турнира чемпионата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Другой источник агентства отметил, что у Головина диагностирована травма паха, поэтому игрок пока не поедет в расположение национальной команды.

В воскресенье, 3 октября, футболист, выступая на встрече с «Бордо» в рамках чемпионата Франции, получил повреждение. Поединок закончился победой «Монако» (3:0). На футбольном поле россиянин забил гол и сделал голевую передачу.

Россиянам в рамках отборочного турнира чемпионата мира - 2022 предстоит встретиться со сборными Словакии и Словении. Матчи пройдут 8 октября в Казани и 11 октября в Мариборе соответственно.