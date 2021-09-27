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Назван итоговый состав сборной России по футболу на матчи против Словакии и Словении

Анна Берестовая
22:20 27.09.2021
Тренерский штаб сборной РФ по футболу назвал имена спортсменов, которые будут заявлены на матчи ЧМ-2022 против Словакии и Словении.
Назван итоговый состав сборной России по футболу на матчи против Словакии и Словении
© Фото: Александр Вильф РИА Новости
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Тренерский штаб сборной России по футболу под руководством главного тренера команды Валерия Карпина определился с итоговым составом спортсменов для матчей отборочного турнира Чемпионата Мира 2022 года против Словакии и Словении.

В Казани 8 октября и в Мариборе 11 октября представлять РФ будут вратари Юрий Дюпин, Маринато Гильерме, Андрей Лунев и Матвей Сафонов. В качестве нападающих были выбраны Антон Заболотный, Федор Смолов и Гамид Агаларов.

В состав защитников вошли: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Илья Самошников, Сергей Терехов, Федор Кудряшов. Кроме того, были выбраны следующие полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Александр Головин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Денис Глушаков, Денис Макаров.

Тренер вратарей национальной сборной страны Виталий Кафанов отметил, что в окончательном списке, в сравнении с расширенным перечнем, отсутствует Станислав Крицюк. Кафанов объяснил, что причиной такого выбора стала недавняя смена спортсменом клуба, а именно - его переход в «Зенит».

«Чемпионат и еврокубки, а это уже немалый стресс для вратаря», - цитирует тренера сайт РФС.

Наставник уточнил, что при таких обстоятельствах отсутствует уверенность в том, что футболист пребывает в оптимальном психологическом состоянии. Это, по его словам, подтвердил и сам Крицюк.

Валерий Карпин, в свою очередь, объяснил, что 22 полевых игрока были выбраны после 9-го тура в РПЛ и встреч в рамках европейских чемпионатов. Он заметил, что такое число спортсменов оптимально для проведения тренировок. Кроме того, учитывалось, что регламент УЕФА позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 имени. Главный тренер уточнил, что в списке также возможны дополнительные изменения.

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