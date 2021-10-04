В Кремле прокомментировали «досье Пандоры»

В Кремле не увидели ничего особенного в «досье Пандоры». Там не содержится и информации о скрытых «богатствах» окружения президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина. Я не знаю, там, вроде, будет еще продолжаться публикация, но пока ничего особенного мы не увидели. Скажем так, работа этой организации нам тоже хорошо известна, мы не знаем, откуда они берут информацию, как они берут информацию»,– отметил он.

По словам представителя Кремля, «досье Пандоры» также демонстрирует, что США являются крупнейшей налоговой лакуной в мире, несмотря на заявления о борьбе с коррупцией и отмыванием средств.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), который, в частности, финансируется одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал «Досье Пандоры». В нем содержатся данные о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В досье фигурируют порядка 35 действующих и бывших политиков и свыше 300 чиновников из более 100 стран. США в тексте расследования названы крупнейшим налоговым убежищем.