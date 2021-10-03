В США обнародовали документы об офшорных операциях с возможным участием мировых политиков

В Вашингтоне так называемый Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал выдержки примерно из 11,9 миллионов документов с данными мировых политиков, счета которых якобы находятся в зарубежных банках.

Одиозная организация, штаб-квартира которой базируется в Вашингтоне, на этот раз назвала свою подборку Pandora Papers («Досье Пандоры»). В документах приводится информация о более чем 130 миллиардерах из 45 стран. При этом данные касаются и 330 политиков и должностных лиц высокого ранга из более чем 90 стран, включая якобы руководителей 35 государств.

«В досье фигурируют послы, мэры и министры, советники президентов, генералы и глава центрального банка», - сообщается в сопроводительном тексте.

Отмечено, что ICIJ каким-то образом получил «2,94 терабайта конфиденциальной информации» от 14 компаний, работающих на них и специализирующихся на данных по офшорам. А в расследовании якобы участвовали около 600 журналистов по всему миру.

В апреле 2016 года тот же «консорциум» опубликовал подобные отчеты, названные «Панамскими документами». Они были основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации фирм за рубежом.