Собянин анонсировал возобновление поощрений для привившихся от коронавируса москвичей

Власти Москвы планируют возобновить систему поощрения для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы, конечно, видим дополнительные возможности ускорения вакцинации, увеличения объемов, поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности, проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике», - заявил он на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Собянин отметил, что в прошлый раз лотерея показала хорошие результаты. По его словам, интерес населения вызвали не только денежные призы, но и более серьезные вознаграждения, например квартиры. Мэр Москвы пообещал, что власти столицы постараются снова ввести систему поощрений.

Ранее градоначальник заявил о тревожной ситуации с COVID-19 в Москве, где был отмечен рост заболеваемости. Собянин призвал ужесточить контроль за соблюдением санитарных правил.