В Роспотребнадзоре объявили об отмене всех массовых мероприятий в стране в связи с пандемией COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отмене в России всех массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса.

«По массовым мероприятиям - они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», - заявила Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, в 12 регионах страны рост заболеваемости коронавирусом идет значительно быстрее, чем в остальных. Попова отметила, что только в пяти пока продолжается снижение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о тревожной ситуации с коронавирусной инфекцией в столице. Также был отмечен рост заболеваемости COVID-19 в городе.