«Грандиозный прорыв»: военный эксперт рассказал об уникальности «Циркона»
Гиперзвуковая ракета «Циркон» является новым этапом в развитии ракетных технологий. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.
«До этого у нас были сверхзвуковые ракеты, а на Западе даже нет сверхзвуковых ракет, там дозвуковые ракеты. Поэтому это грандиознейший прорыв», - заявил он.
Специалист также отметил одно из главных преимуществ «Циркона» - возможность развивать гиперзвуковую скорость самостоятельно.
«Потому что опять же есть аппараты, которые разгоняются с помощью носителей, ракет-носителей, самолетов-носителей до гиперзвуковых скоростей, а здесь речь идет о ракете, которая самостоятельно из точки А в точку Б движется на гиперзвуковой скорости», - подчеркнул Литовкин.
Ранее этим утром Минобороны РФ сообщило об успешном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон», который впервые проводился с атомной подводной лодки. Стрельба производилась по условной цели в акватории Баренцева моря. Сообщалось, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам.