Армия «Грандиозный прорыв»: военный эксперт рассказал об уникальности «Циркона» Майя Мусиенко Испытательный пуск гиперзвуковой ракеты, произведенный с атомной подводной лодки «Северодвинск», был признан успешным. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: Гиперзвуковая ракета «Циркон» является новым этапом в развитии ракетных технологий. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Дмитрий Литовкин. «До этого у нас были сверхзвуковые ракеты, а на Западе даже нет сверхзвуковых ракет, там дозвуковые ракеты. Поэтому это грандиознейший прорыв», - заявил он. Специалист также отметил одно из главных преимуществ «Циркона» - возможность развивать гиперзвуковую скорость самостоятельно. «Потому что опять же есть аппараты, которые разгоняются с помощью носителей, ракет-носителей, самолетов-носителей до гиперзвуковых скоростей, а здесь речь идет о ракете, которая самостоятельно из точки А в точку Б движется на гиперзвуковой скорости», - подчеркнул Литовкин. Ранее этим утром Минобороны РФ сообщило об успешном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон», который впервые проводился с атомной подводной лодки. Стрельба производилась по условной цели в акватории Баренцева моря. Сообщалось, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика