Привитых российскими вакцинами спортсменов допустят к участию в Олимпиаде в Пекине

Спортсменов, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российскими препаратами, допустят к участию в зимних Олимпийских играх - 2022 в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет международного состязания. Организаторы добавили, что в число разрешенных для олимпийцев вакцин включены препараты, признанные ВОЗ, соответствующими международными организациями и официально одобренные странами или регионами.

«Российские вакцины допустимы», - говорится в сообщении оргкомитета.

Спортсмены, которые не прошли полную вакцинацию, смогут принять участие в Олимпиаде после 21-дневного карантина после прибытия в Пекин. Возможность выступления на Играх тех атлетов, у которых имеется медицинский отвод от иммунизации, будет рассмотрена оргкомитетом в отдельном порядке.

Зимние Олимпийские игры в китайской столице состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».