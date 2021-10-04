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В России создадут 12 комплексов для обнаружения космических объектов

Иван Линдеманн
00:19 04.10.2021
Один из подобных комплексов уже несет боевое дежурство на территории Алтайского края.
В России создадут 12 комплексов для обнаружения космических объектов
© Фото: Минобороны России
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В России появится двенадцать новых комплексов для контроля космических объектов. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Комплексы будут работать на различных принципах. Один из таких уже несет боевое дежурство на территории Алтайского края.

«До 2025 года на территории России планируется развернуть более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов», - рассказали в ведомстве.

В министерстве также рассказали о продолжении работ по созданию новых РЛС системы предупреждения о ракетном нападении. Сейчас радиолокационные станции «Воронеж» уже несут боевое дежурство в семи регионах России.

Сегодня в России отмечают День космических войск. Этот праздник появился 4 октября с 1957 года. В этот день в СССР было положено начало космической эры – с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли. 

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